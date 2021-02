In einem Raum in Sinzig arbeiten Unternehmensberater neben Immobilienmaklern, Studenten, Durchreisenden oder neben Karten spielenden Senioren: Melanie Kai hat in der Sinziger Innenstadt während des ersten Lockdowns einen sogenannten Co-Working-Space eröffnet – einen Arbeitsraum, in dem sich die verschiedensten Menschen Büroplätze anmieten können.