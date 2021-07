Mit einem „Brandbrief“ hat sich der Vorsitzende des Vereins Freunde des Thermalfreibades Sinzig-Bad Bodendorf, Hans Diedenhofen, zunächst an die Mitglieder und nun auch an die Öffentlichkeit gewandt. Darin erhebt Diedenhofen schwere Vorwürfe an die Adresse der Stadt. „Ein partnerschaftliches Miteinander zwischen Stadt und Förderverein gibt es nicht mehr und ist offensichtlich nicht mehr erwünscht“, heißt es am Ende des Schreibens ganz unverblümt.