Die Flutkatastrophe in der Nacht zum 15. Juli 2021 hat städtische Spielplätze in Sinzig massiv beschädigt. Drei von ihnen sind bereits wiederaufgebaut worden. Die Wiederherstellung des Spielplatzes in der Friedrich-Spee-Straße, die wegen anderer Maßnahmen bisher nicht erfolgen konnte, soll nun auch in Angriff genommen werden.