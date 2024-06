Plus Sinzig

Sinziger Stadtrat: CDU und FWG haben je zehn Sitze

i Die Gremienarbeit in Sinzig kann weitergehen. Der neue Stadtrat ist gewählt. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Jetzt steht also fest, wer in den kommenden fünf Jahren im Sinziger Stadtrat sitzt und an der Entwicklung der Kommune mitarbeiten wird. Viele „alte“ Gesichter werden für die Sitzungen in den Ratssaal zurückkehren, aber es gibt auch neue Mitglieder.