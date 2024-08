Legten gemeinsam letzte Handgriffe an den neuen Hochbeeten in Bad Neuenahr an (von links): Anna-Lena Waldenburg, Hamid Joufou, Birgit Ott und Kerstin Schönenbach von den Caritas-Werkstätten St. Raphael, Franz-Josef Pelzer, Inklusionsbegleiter im Bethel Hotel zum Weinberg, und Martina Schmitz. Foto: Claudia Voß