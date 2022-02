Sinziger Hauptausschuss: Erneut Änderungen an Haushaltsentwurf

Der Doppelhaushalt der Stadt Sinzig ist sowohl für 2022 als auch für 2023 ausgeglichen. Grund sind Bürgermeister Andreas Geron zufolge unter anderem gestiegene Einnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer. „Das sollte uns kommunal glücklich machen“, meinte er im Hinblick auf die Zahlen, die er als „wunderbar“ bezeichnete. Angesichts der entspannten finanziellen Situation ist zum Beispiel Spielraum da, von städtischer Seite Kinderfeste in allen Ortsteilen mit je 1000 Euro zu unterstützen. Trotz der positiven Zahlen gab es in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses eine Reihe von Änderungswünschen – und die wurden in Form eines einzigen Antrags von allen Fraktionen eingebracht.