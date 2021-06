Sinzig: Zukunftsinitiative soll die Barbarossastadt noch mobiler machen

Der Hauptausschuss der Stadt Sinzig hat sich einstimmig dafür ausgesprochen dem Stadtrat die weitere Teilnahme an der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – Starkes Land“ in den Jahren 2022 und 2023 zu empfehlen und somit den kommunalen Eigenanteil in Höhe von rund 3400 Euro jährlich zu tragen. „Für die Stärkung der weiteren interkommunalen Zusammenarbeit in der Region ist die Weiterführung des Projektes von immenser Wichtigkeit“, betonte Bürgermeister Andreas Geron. Doch bei der wohl größten Ressource der Zukunft, den Kindern, will die Stadt sparen.