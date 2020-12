Sinzig

Der Bau des neuen zweigruppigen Kindergartens in Koisdorf wird voraussichtlich im März beginnen, in der Kernstadt Sinzig im Weidenweg sind die Arbeiten für die fünfgruppige Einrichtung bereits angelaufen. Dass die Stadt damit aber immer noch nicht genug Plätze vorhalten kann, ist bekannt. Provisorien müssen her. Darüber, wo diese entstehen sollen, gab es in der jüngsten Sitzung des Stadtrats eine teils emotionale Debatte.