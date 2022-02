Sinzig

Sinzig: Kollision beim Linksabbiegen fordert drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.20 Uhr in der Westumer Straße in Sinzig ereignet hat. Wie die Polizeiinspektion Remagen berichtet, war eine 86-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von der Westumer in die Koisdorfer Straße mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die Seniorin zog sich bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen der Beamten schmerzhafte, aber keine schwerwiegenden Verletzungen zu.