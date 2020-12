Sinzig

Noch im November will die Stadt Sinzig mit dem Bau der neuen Kita im Weidenweg beginnen, in Koisdorf gehen die Arbeiten im kommenden Frühjahr los. Bis Mitte 2022 sollen die Einrichtungen fertig sein. Diesen Zeitplan hat Fachbereichsleiter Marco Schreiner dem Sinziger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung genannt, in der das Gremium auch Aufträge für den Bau der Kita Weidenweg vergeben hat. Mit den Neubauten entstehen 145 Plätze für Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr. Aber bis dahin muss die Kommune Alternativen finden, wo sie die Kleinen unterbringen kann. Denn in Sinzig sind Kindergartenplätze Mangelware.