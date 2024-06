Simone Overath hofft auf Unterstützung aus der Wahlheimat: Sinzigerin will Champion der Redekunst werden

Deutschlands beste Rednertalente konkurrieren wieder – und dieses Jahr ist die in Bergisch Gladbach geborene und seit 13 Jahren Wahl-Sinzigerin, Simone Overath, mit dabei. Die 39-Jährige sucht Unterstützer, die für sie beim Rede-Wettbewerb Germany’s next Speaker Star 2024 im Internet abstimmen und gleichzeitig mit ihrem Voting etwas Gutes tun können.

Die Stimmabgabe ist noch bis Sonntag, 16. Juni, möglich unter https://speakerstars.de/videos/ simone-overath/. Die besten 20 Redner stehen dann am 10. August im Capitol in Offenbach auf der Bühne und dürfen ihre Rede live vor Publikum und der Jury halten. Bereits zum vierten Mal sucht die Speaker Stars Allianz in Kooperation mit der GSA, dem größten Rednerverband Deutschlands, und der Fünf-Sterne-Redner-Agentur den besten Redner. Die Speaker Stars Allianz ist ein Zusammenschluss von Menschen, die nach eigenen Angaben mit ihren Botschaften bewegen, begeistern, voranbringen und Gutes tun möchten. Aus diesem Grund wird der Wettbewerb zugunsten der „Hakuna Matata Foundation“ veranstaltet. Mit jeder gültigen Stimme werde ein Baum gepflanzt, heißt es.

Um weiterzukommen, zählt jede Stimme. Simone Overath

Das ist ganz im Sinne von Simone Overath. Seit ihrer Kindheit träume sie von der großen Bühne, schreibt die Wahl-Sinzigerin. Schon als Siebenjährige wollte sie als Schauspielerin berühmt werden und, sagt sie, ihren Erfolg mit bedürftigen Kindern teilen. Zehn Jahre lang verfolgte sie diesen Traum und ging dann den konservativen Weg in ein solides Studium. Aber der Wunsch, anderen zu helfen, sei geblieben. Heute arbeitet die 39-Jährige als Autorin und Mentorin. Sie steht auch hier auf Bühnen, hält Vorträge und vereine dabei die Wissenschaft mit der Spiritualität. Mit ihrem Beitrag im Rahmen des Speaker Wettbewerbs möchte sie noch mehr Menschen an ihre Träume und Visionen zurückerinnern und diese motivieren, das als inneren Antrieb zu nutzen, die eigene, kleine Welt besser zu machen. „Um weiterzukommen, zählt jede Stimme. Daher freue ich mich, wenn viele Menschen aus dem Kreis Ahrweiler für mich abstimmen“, so Simone Overath.