Kreis Ahrweiler

Sieben neue Fälle: Zahl der Infizierten steigt weiter

Die Zahl der Menschen im Kreis Ahrweiler, die an dem neuartigen Coronavirus erkrankt sind, ist auch am Wochenende angestiegen. Am Samstag kamen zwei neue Fälle aus Sinzig und Remagen hinzu, am Sonntag fünf aus den Verbandsgemeinden Brohltal und Bad Breisig, der Gemeinde Grafschaft und den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen. Damit leiden bisher 68 Personen an Covid-19.