Kreis Ahrweiler

Im Gegensatz zum Lockdown im Frühjahr musste der Einzelhandel seine Geschäfte trotz steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie bisher zwar nicht schließen. Doch kommt die sonst in der Vorweihnachtszeit übliche Shoppinglaune auf, wenn ansonsten das öffentliche Leben stark eingeschränkt ist und Maskenpflicht in den Fußgängerzonen und auf belebten Plätzen besteht? Die RZ hat nachgefragt, ob Einzelhändler die Kunden bei Laune halten können.