Rhein

Die Verletzlichsten unserer Gesellschaft schützen, das ist das Ziel, wenn es darum geht, möglichst zeitnah möglichst viele Ältere in Senioreneinrichtungen im Kreis Ahrweiler gegen Covid-19 zu impfen. Deutschlandweit ist die Lage ernst, so ernst, „wie sie noch nie war in dieser Pandemie“, formulierte Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts kürzlich. Wie wappnen sich die Seniorenheime am Rhein, um dem Virus, das leider weiterhin ein stetiger Besucher ist, mittels Impfungen entgegenzutreten? Und wann kann es endlich losgehen?