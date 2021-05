Selbsthilfe im Kreis Ahrweiler: Bei Sorgen und Nöten anderer einspringen

Ohne bürgerschaftliches Engagement würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Die Studie „Zivilgesellschaft in Zahlen“ (ZiviZ) 2017 hat ergeben, dass es in Rheinland-Pfalz knapp 38.000 eingetragene Vereine gibt. Auch wenn der Kreis Ahrweiler keine genaue Zahl der eingetragenen Vereine nennen kann, so wird doch auf der Seite der Kreisverwaltung ersichtlich, dass es auch hier unzählige Institutionen bürgerschaftlichen Engagements gibt, die den Menschen im Kreis in ihren Problemlagen und ihrem Alltag unter die Arme greifen.