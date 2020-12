Kreis Ahrweiler

Kein Martinsmarkt in Dernau, kein Weihnachtsmarkt in Ahrweiler. Alles abgesagt. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie haben die Veranstalter sich bereits freiwillig den Lockdown verordnet. Dabei hatten sie bereits an neuen Hygienekonzepten gearbeitet, um die Klassiker im Festkalender noch irgendwie retten zu können. Wegen der steigenden Infektionszahlen müssen diese Pläne nun im Papierkorb landen.