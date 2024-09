Seit mehr als 100 Jahren: In Sachen Schule ist Wassenach autark geblieben

Plus Niederdürenbach Kreis Ahrweiler

Eltern setzten sich früh für ihre Kinder ein: Zustände an der Schule in Niederdürenbach sorgten für Frust

Was mit zähen Verhandlungen und Debatten um den Schulstandort begonnen hatte, klang aus in Freude und Harmonie, als am 3. November 1967 die dreiklassige Verbandsschule in Niederdürenbach ihrer Bestimmung übergeben wurde.