Seit drei Generationen sind die Netts für ihre Gäste da: Restaurant „Zur gemütlichen Ecke“ in Adenau gibt es seit 95 Jahren

Es gibt wohl nicht viele Restaurantbetreiber, die davon erzählen können, dass in ihrem Gastraum auch schon mal ein Pferd gestanden hat. Jörg Nett aus Adenau kann das. Zumindest hat sein Vater ihm das erzählt. Als dessen Vater Matthias, also der Urgroßvater von Jörg Nett, das Restaurant „Zur gemütlichen Ecke“ 1926 mit seiner Frau Elisabeth gründete, besaßen die Netts ein Pferd. Und das spazierte eben auch hin und wieder mal in das Restaurant hinein und sorgte so wohl damals schon für großen Spaß. Es gibt aber noch etwas, das die gemütliche Ecke in Adenau einzigartig macht: Stolze 95 Jahre lang gibt es das Gasthaus in diesem Jahr – und es ist nach wie vor ein Familienbetrieb der Netts.