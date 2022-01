Irgendwann wird jeder, der in dem sehr stark beschädigten Ort Schuld etwas unterwegs ist, diesen Satz hören: „Am besten fragst du da die Katharina.“ Gemeint ist Katharina Kläsgen. Die Studentin ist seit den ersten Tagen nach dem katastrophalen Hochwasser am Versorgungs- und Infopunkt an der abseits des Flutgebiets hoch gelegenen katholischen Pfarrkirche St. Gertrud aktiv: Sie hilft, sie berät.