Bad Breisig

Wenn fast ganz Bad Breisig noch schläft, dann steht Hans-Peter Paulsen schon in der Backstube. So wie immer: Er knetet Teige zusammen, kontrolliert Zutaten und organisiert einen weiteren Verkaufstag, nur eben in Zeiten einer weltweiten Pandemie. Stellvertretend für viele Bäcker im Kreis Ahrweiler waren die vergangenen Wochen für ihn geschäftlicher Umbruch und ganz persönlich herausfordernd. Doch etwas macht den Bäckermeister trotz Corona-Krise glücklich.