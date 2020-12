Kreisstadt

Vor zwei Wochen hat das Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr damit begonnen, wieder planbare Eingriffe und Behandlungen durchzuführen. Die hatte man, sofern medizinisch vertretbar, auf ausdrücklichen Wunsch der Politik verschoben, um für Covid-19-Patienten ausreichend Kapazitäten insbesondere in der Intensivmedizin freizuhalten. Auch wenn das Krankenhaus jetzt auf dem Weg zurück in den Normalbetrieb ist, so bleiben die strengen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern natürlich weiterhin in Kraft. Das gilt insbesondere für die Besuchszeiten.