„Entweder du lebst deinen Beruf oder nicht. Mein Job ist mein Leben, schon seit 41 Jahren. Dass ich wiederaufbaue, stand für mich von Anfang an fest.“ Die langen Monate zwischen der Flut, die seine Werkstatt in der Ahruferstraße in Walporzheim komplett zerstörte, und der Neueröffnung in Ahrweiler waren für den rührigen 57-Jährigen schlecht zu ertragen. „Ich konnte ja die ganze Zeit nicht arbeiten, ich bin fast verrückt geworden.“