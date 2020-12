Schwimmer bei Brohl im Rhein: Leicht alkoholisierter Mann löst Polizeieinsatz aus

Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 18:56 Uhr

Ein leicht alkoholisierter Mann hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in Brohl ausgelöst.

Nachdem einige Passanten einen Mann im Rhein schwimmen gesehen hatten, alarmierten diese die Rettungskräfte aus Sorge um dessen Wohlergehen. Mit vier Fahrzeugen rückte die Polizei an. Am Brohler Rheinufer stellte sich allerdings heraus, dass der Schwimmer von keinerlei Gefahr bedroht war und zum Spaß im kühlen Nass war. Weiterhin schwamm er ohne Weiteres auf der anderen Rheinseite wieder ans Ufer. Nachdem die Beamten die Personalien des Schwimmers aufgenommen hatten, stellte sich noch heraus, dass der Rheinbesucher leicht alkoholisiert war. Dies und ebenso sein Ausflug in den Fluss stellten jedoch keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit dar, wie die Polizei betont. „Viel Wind um nichts“, erklärt die Polizei Remagen und entwarnt alle besorgten Bürger.