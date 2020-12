Rhein

Spaziergängern ist kürzlich möglicherweise ein imposantes Wasserfahrzeug auf dem Rhein ins Auge gefallen: schwarzer Rumpf, gelber Aufbau und in der Mitte ein turmhoher Kran – offensichtlich weder ein Frachtschiff noch ein Ausflugsdampfer. Was also hat es damit auf sich? Die RZ hat nachgefragt.