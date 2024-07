Plus Kreis Ahrweiler Schwimmbäder im Kreis Ahrweiler: Zuversicht statt Euphorie Von Judith Schumacher i Es gab schon mal bessere Sommer für die Freibadbetreiber im Kreis Ahrweiler. Doch wie hier in Ahrweiler bleiben die Verantwortlichen zuversichtlich. Sie setzen auf die Ferien und einen beständigeren Spätsommer. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Auf Regen folgt Sonne und umgekehrt, das wechselhafte Wetter und die zeitweise kühlen Temperaturen haben zur Folge, dass die Betreiber der vier Freibäder im Kreis Ahrweiler weit entfernt von Euphorie sind. Ihre Zwischenbilanz kurz vor den Sommerferien fällt aber auch nicht nur negativ aus. Außerdem tragen alle die Hoffnung mit sich, dass die Schulferien an den bislang durchwachsenen Besucherzahlen noch einiges zum Besseren wenden. Lesezeit: 2 Minuten

Im Remagener Freizeitbad, dass in diesem Jahr sein fünfzigjähriges Bestehen feiert, sieht es gar nicht so schlecht aus, wie Badleiter Michael Dillenberger konstatiert. „Der Mai punktete sogar mit 6802 Besuchern, was ein Plus von 705 Besuchern mehr zum Vergleichsmonat des Vorjahres ausmacht, stärkster Besuchertag war der sonnige 28. Mai mit ...