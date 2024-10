Mayschoß

Schwierige Bergung: Auto rollt in Mayschoß in die Ahr

i Symbolbild Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Auto ist am Montagabend von einem Parkplatz in der Nähe des Mayschoßer Bahnhofs in die Ahr gerollt. Aufgrund der Lage des Fahrzeugs gestaltete sich die Bergung schwierig.