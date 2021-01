Wershofen

Schweinerei am Straßenrand

Bislang Unbekannte haben am Samstag mehrere Kubikmeter Sperrmüll auf einem Wiesengelände unmittelbar an der L73 bei Fuchshofen abgeworfen. Laut Polizei wurde das dabei genutzte Transportfahrzeug von der L73 rückwärts in einen Wirtschaftsweg gefahren und von dort der Müll auf der Wiese abgekippt.