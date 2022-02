Alsbald wieder ein intaktes Schulzentrum in Sinzig: Das hat für die Stadt und deren politischen Mandatsträger absolute Priorität. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses erhielten die Mitglieder einen Überblick darüber, was bereits geschehen ist und was in Kürze erfolgen soll.