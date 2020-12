Ahrweiler

„Der Start hat geklappt“, bilanziert die Leiterin des Gymnasiums Calvarienberg, Annette Gies, am frühen Montagnachmittag. Wochenlang hatten die Schüler daheimgesessen und per Internet ihren Unterricht erhalten. Gestern kamen die ersten Schüler wieder persönlich zum Unterricht in ihre Schule. Vorläufig sind das rund 140 Schüler der Oberstufe im Gymnasium und rund 60 Schüler der Abschlussklassen in der Realschule.