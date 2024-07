Plus Wehr Schulgeschichte aus Wehr: Lehrer waren früher Küster und Glöckner Von Hans-Josef Schneider i Seit knapp 200 Jahren werden die Kinder aus Wehr in dem ehemaligen Propsteigebäude der Abtei Steinfeld unterrichtet. Fotos: Hans-Josef Schneider Foto: Hans-Josef Schneider Seit knapp 200 Jahren werden die Kinder aus Wehr an historischer Stätte unterrichtet. Bei dem Schulgebäude, in Wehr das Pfarrhaus genannt, handelt es sich um das 1730 erbaute ehemalige Propsteigebäude der Abtei Steinfeld, das 1829 von der Gemeinde gekauft wurde. Lesezeit: 3 Minuten

Der linke Flügel wurde als Pfarrhaus, der rechte als Schule eingerichtet. Vorher gab es kein Schulgebäude, sodass der Unterricht in den Wintermonaten in der privaten Wohnung erteilt wurde. In einer Steuerliste von 1678 ist ein Schulmeister erwähnt, der Dienst wurde von dem dort ansässigen Geistlichen ausgeführt. 1737 gab es den ...