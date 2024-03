Plus Lederbach

Schule in Lederbach fiel dem Krieg zum Opfer

Von Hans-Josef Schneider

i Das Schulfoto einer Lederbacher Schulklasse stammt aus dem Jahr 1911. Fotos: Hans-Josef Schneider (Repros) Foto: Hans-Josef Schneider

Lesezeit: 3 Minuten

Über die Schulgründung in Lederbach liegen keine genauen Angaben vor. Die mündlichen Überlieferungen müssen zurate gezogen werden. In früherer Zeit sollen die Lederbacher Kinder in „Wüstleimbach“, später Hohenleimbach genannt, zur Schule gegangen sein. Für Hohenleimbach ist in einer amtlichen Statistik des Jahres 1807 ein Lehrer namens Schäfer genannt. Da ein Lehrer aus Lederbach nicht aufgeführt ist, kann davon ausgegangen werden, dass es zu dieser Zeit keine Schule gab.