Schulbesuch im Kreis Ahrweiler: Wie interessiert man Jugend für Europa und Demokratie? Von Christian Koniecki i Entspannte Lässigkeit bei den Schülern: Das Thema Europa und Wahlen hat mit ihrem Alltag erst einmal wenig zu tun - oder vielleicht doch nicht? Foto: Christian Koniecki Wenn in diesen Tagen das „Mobil der Stimmen", kurz „ModS" genannt, an den Schulen im Kreis unterwegs ist, haben die Neunt- oder Zehntklässler der weiterführenden Schulen die Wahl. Es geht um die Europawahl – aber ist es überhaupt ein Thema, das 14- bis 16-Jährige interessiert? Lesezeit: 3 Minuten

Das Projekt ModS einer Arbeitsgemeinschaft der Offenen Jugendarbeit im Kreis Ahrweiler geht bereits seit 2013 vor größeren politischen Abstimmungen auf Tour, will die Schüler über Demokratie und Mitbestimmung im Land und in Europa sensibilisieren. In diesem Jahr kommt der ModS-Tour dabei eine ganz besondere Bedeutung zu, denn ein Teil der ...