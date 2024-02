Wenn nicht durch Schnee und Eis oder wegen eines Streiks der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen kommt, wird Hohenleimbach am Nordwestrand des Brohltals täglich mehrmals von Schulbussen angefahren. Grundschüler werden nach Kempenich befördert, angefahren werden weiterführende Schulen in Adenau, Niederzissen und in der Kreisstadt. Bis in die 1970er-Jahre durften Schulpflichtige morgens noch länger schlafen, denn sie erreichten fußläufig die Dorfschule.