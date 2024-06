Schüler begeistern ihr Publikum: Musikabend am Gymnasium Calvarienberg mit Gastorchester aus Aachen

Anzeige

Der Kinderchor unter der Leitung von Musiklehrer Dominik Löbens machte den Anfang und hatte das Publikum mit bekannten Stücken von Peter Maffay oder Coldplay schnell auf seiner Seite. Unterstützt wurde der Chor von vier erfahrenen Stimmen aus dem Lehrerchor. Die Gäste aus Aachen begannen den Reigen der Orchesterstücke. Kordula Smits führte mit ihrem Orchester durch verschiedene Musikstile. Höhepunkt war das Ave Maria, das, begleitet durch das Orchester, von Sopranistin Angelika Brauers vorgetragen wurde.

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnete das Orchester des Gymnasiums Calvarienberg unter der Leitung von Musiklehrerin Claudia Habers. Was mit ruhigen Tönen von Vangelis oder Adele startete, endete mit begeistertem Klatschen zu „We Will Rock You“ und „We Are the Champions“, mit dem das Orchester dem Publikum in einem „Best of Queen“-Medley einheizte. Das Highlight ließ nicht mehr lange auf sich warten: Gemeinsam mit beiden Orchestern wurden das Publikum in das Amerika der 1960er-Jahre mitgenommen, wie wir es aus dem Film „Forrest Gump“ mitgenommen.

Chöre treten erneut auf

Anschließend durfte auch der Kinderchor mit „Heart of Courage“ von T.J. Bergensen sein Können zeigen. Nach diesem fulminanten Ende hielt es keinen mehr auf seinen Plätzen, eine Zugabe stand damit außer Frage. Das Publikum war sich nach dem Konzert einig: „Wir kommen nächstes Jahr wieder.“

Ganz so lange dauert es aber gar nicht mehr, bis man den Kinderchor und das Orchester des Gymnasiums Calvarienberg wieder hören kann, denn bei „Ahr-Talente treffen Star“ am Freitag, 21. Juni, ab 19 Uhr im Kurpark sind die Ensembles auch mit dabei. red