Schrottsammlung im Schrottauto: Unerlaubt und ohne Führerschein in der Grafschaft unterwegs

Die Beamten trafen den verdächtigen Kleinlaster auf der Rheinstraße in Lantershofen an. Laut Polizeibericht gab der Fahrer und zugleich Halter des Ford Transits an, in der Grafschaft Schrott sammeln zu wollen. Eine Reisegewerbekarte konnte er allerdings ebenso wenig vorlegen wie eine Genehmigung der Kreisverwaltung. Außerdem hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Doch damit nicht genug. Bei genauerer Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurden erhebliche technische Mängel festgestellt. Im Rahmen einer Inspektion wurde das Fahrzeug aufgrund diverser mangelhafter technischer Mängel als verkehrsunsicher eingestuft und stillgelegt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren sowie mehrere Bußgeldanzeigen. red