Schon wieder brütende Ente im Hochbeet: Kükenabseilen in Bad Breisig

Das hat Mechthild Distelrath in den 13 Jahren, in denen sie in ihrer Wohnung im dritten Stock in Bad Breisig zu Hause ist, noch nie erlebt: Nachdem bereits im vergangenen Mai erstmals Ente Emma im Hochbeet der Bad Breisigerin gebrütet hatte und die Küken anschließend im Eimer nach unten abgeseilt werden mussten (die RZ berichtete), brütete nun schon wieder eine Ente in ihrem Hochbeet. Ob Emma da wohl ihr Geheimnis vom kuscheligen Nest bei Mechthild Distelrath ihren Entenfreundinnen preisgegeben hat?