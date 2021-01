Löhndorf Schon wieder: Brand in Löhndorf Die Brandserie in Löhndorf reißt nicht ab. Am Samstagvormittag rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus, da um kurz vor 8 Uhr ein Feuer in dem Nebengebäude eines Wohnhauses im Außenbereich des Ortes gemeldet wurde.

Der Aufmerksamkeit des Eigentümers ist es zu verdanken, dass nun nicht zum vierten Mal ein Gebäude niedergebrannt ist wie bei den drei Vollbränden von Löhndorfer Scheunen in den vergangenen Wochen (die RZ berichtete). Der Brand konnte bereits beim Eintreffen der Feuerwehr vom Eigentümer selbst gelöscht werden, sodass nach der Kontrolle und Sicherung der Brandstelle der Einsatz beendet werden konnte, an dem die Löschgruppen Löhndorf und Westum sowie der Löschzug Sinzig mit insgesamt sechs Fahrzeugen beteiligt waren. Die Kriminalpolizei Mayen und die Staatsanwaltschaft Koblenz ermitteln nun in vier Fällen wegen Brandstiftung. ith