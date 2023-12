Plus Brenk Schnelles Internet: Mobilfunkmast in Brenk ist endlich da Schöne Bescherung für Brenk: Kurz vor Weihnachten bekam die kleine Brohltalgemeinde endlich ihren lang ersehnten Mobilfiunkmast, der nunmehr garantieren soll, dass die Bewohner nicht nur über schnelles Internet per Festnetz verfügen, sondern auch mit dem Handy weltweit kommunizieren kann. Von Hans-Josef Schneider

Rückblende: Volles Haus bei der Ratssitzung am 13. Februar 2019, in der Gastwirtschaft Oligschläger mussten immer wieder weitere Stühle herangeschafft werden, um dem Andrang Herr zu werden. Grund für dieses ungewöhnliche Interesse an der Kommunalpolitik: Das vorhandene Mobilfunkloch sollte endlich geschlossen werden. Hierzu, so wurde berichtet, plante die Telekom die ...