Schnelles Handeln führt in Kirchsahr zu einem guten Ende: Fledermäuse können Stollen wieder ansteuern
Auch die neue Wanderhütte an der Kreisstraße 30 spielt beim Einsatz für die Fledermäuse eine Rolle. Foto: Helmut Schmidt
Bürger von Kirchsahr sowie Vertreter der Kreisverwaltung und des rheinland-pfälzischen Fledermausschutzes haben den fliegenden Jägern der Nacht mit ihrem schnellen Handeln einen Lebensraum bewahrt. Dabei spielte auch die neue Wanderhütte an der Kreisstraße 30 eine Rolle.

Die Rede ist von einem Stollen, dessen Eingang am Hang an der K 30 zu finden ist, nicht weit entfernt vom ortsbildprägenden und unter Denkmalschutz stehenden Haus in der Burgstraße 3. Dort hinein hatte der Einheimische Helmut Schmidt in der Vergangenheit immer wieder streng geschützte Fledermäuse fliegen sehen, die den Stollen ...