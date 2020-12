Dernau/Bad Neuenahr

Am Wochenende hatte er die Idee, und hier von einer Schnapsidee zu sprechen, wäre nicht ganz verkehrt: Überall, so hörte Joern Heiner, Inhaber der gleichnamigen Weinmanufaktur in Dernau, fehle es an Desinfektionsmitteln. „Habe ich da nicht was auf Lager?!“, dachte er sich. Natürlich lagert er kein Desinfektionsmittel. Wohl aber Branntwein. Der wird nun einer neuen Bestimmung zugeführt.