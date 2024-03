Plus Bad Bodendorf Schmickler und Diedenhofen stellen Konzept vor: So könnte das Bad Bodendorfer Thermalbad integriert werden Von Silke Müller i Das Gebäude des Thermalfreibads in Bad Bodendorf: Bisher sind dort in Sachen Wiederaufbau um die 20 Prozent der Arbeiten erfolgt. Foto: Silke Müller Das Thermalfreibad in Bad Bodendorf, das von der Flut im Juli 2021 zerstört wurde, hat eine zentrale Bedeutung für Sinzig. Das hat Bürgermeister Andreas Geron im Juli 2023 im Stadtrat betont. Eine Konzeptstudie wurde in ebendieser Sitzung vorgestellt und vom Gremium abgesegnet. Aber der Neubau kommt nur schleppend voran. Lesezeit: 4 Minuten

Die bisher erledigten Arbeiten hatte Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation (Gewi), in der Stadtratssitzung im vergangenen März mit 20 Prozent angegeben. Es bleibt also noch Zeit, das Projekt zukunftsorientiert umzusetzen. Wie das erfolgen kann, darüber haben sich Stadtratsmitglied Norbert Schmickler (parteilos), der ebenfalls Mitglied in ...