Schlamm lässt Schulen nicht los: Helfer arbeiten unermüdlich an Schulen von Stadt und Landkreis

Kreis Ahrweiler. 17 Schulen sind im Landkreis Ahrweiler durch das Hochwasser geschädigt worden. Die RZ hat sich bei Kommunen und Schulleitern umgehört, in welchem Ausmaß die jeweiligen Bildungseinrichtungen betroffen sind.

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Auf alle Schulen in der Kreisstadt trifft Folgendes zu: Sie sind durch die Flutwelle schwer getroffen, und es wird aus heutiger Sicht wohl kaum dazu kommen, dass nach den Sommerferien dort wieder ein geordneter Unterricht stattfinden kann. Zwar sind, so wie zum Beispiel beim Peter-Joerres-Gymnasium (PJG) oder auch bei der Erich-Kästner-Realschule plus, die oberen Stockwerke noch funktionstüchtig, aber es ist nirgendwo sicher, dass die gesamte Statik der Gebäude noch tragfähig genug ist. Nach Auskunft von Schulleiter Lutz Hasbach vom PJG könnte es dazu kommen, dass seine 830 Schüler im Schichtbetrieb „irgendwo anders“ unterrichtet werden. Das könnte zum Beispiel im Are-Gymnasium sein, aber auch dort hat die Flutwelle ganze Arbeit geleistet, und zuerst müssen die Statiker feststellen, ob das Gebäude überhaupt benutzt werden kann. Das gilt auch für die Philipp-Freiherr-von- Boeselager-Realschule plus in Ahrweiler. Am schwersten geschädigt ist das Trio Don-Bosco-Schule, Levana-Schule und Kindergarten St. Hildegard. Direkt an der Grenze zwischen Ahrweiler und Bad Neuenahr am Ufer der Ahr gelegen, hat die Flutwelle von ihnen nicht mehr viel übrig gelassen. Von den beiden städtischen Grundschulen hat es die Grundschule Ahrweiler besonders schwer getroffen. Ob sie weiter genutzt werden kann, steht noch in den Sternen. Etwas besser dran ist da die Grundschule in Bad Neuenahr. Zwar ist auch hier das Erdgeschoss voller Schlamm, aber die Flutwelle hatte offensichtlich schon etliches ihrer Zerstörungskraft verloren. Schulleiterin Bell äußerste die Hoffnung, dass für ihre 337 Schüler nach der Sommerpause der Unterricht wieder starten kann.

Sinzig: Ob der Schulbetrieb für rund 800 Schüler im Rhein-Gymnasium nach den Sommerferien wieder beginnen kann, hängt von vielen Faktoren ab. Schulleiter Dr. Jens Braner gab der RZ einen Überblick über den derzeitigen Sachstand: „Das Hautgebäude ist trocken, der Neubau mit Verwaltung und Unterrichtsräumen wurde nicht von der Flut derart beeinträchtigt, dass er nicht nutzbar ist, aber es fehlt Strom, und das Untergeschoss ist zerstört. Wir sind technisch komplett abgeschnitten, es läuft alles über Handy und Laptop zu Hause. Wir wissen nicht, ob wir Notstrom bekommen, und auch nicht, ob alle Schüler nach den Ferien wiederkommen.“ An zwei Tagen haben Eltern und Schüler freiwillig mit angepackt, was laut Braner sehr fruchtbar war, und so konnten die Helfer einiges retten. Aber der gesamte Theaterbereich im Untergeschoss mit der kompletten Technik und Bühnenausstattung sei zerstört, was allein einen Schaden von 300.000 Euro ausmache.

Auch die Barbarossaschule Sinzig wurde überflutet. Die Flutschäden erstrecken sich auf das Keller- und Erdgeschoss. Die Räume in den oberen Geschossen sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Somit können nach Herstellung der Betriebssicherheit des Gebäudes und des Geländes diese Bereiche in Betrieb genommen werden. „Derzeit lasse ich mit Hochdruck prüfen, in welcher Form Schulcontainer in ausreichender Größe auf dem Schulhofgelände platziert werden können“, erklärt Bürgermeister Andreas Geron (mehr auf Seite 23). Auch die Regenbogen-Grundschule Sinzig blieb nicht unberührt. Dort hat sich eine Helferzentrale gebildet als Anlaufstelle für das Technische Hilfswerk und andere Einrichtungen.

Adenau und Altenahr: In der Verbandsgemeinde Altenahr sind drei Grundschulen und eine weiterführende Schule von der Flutkatastrophe betroffen. „Wir arbeiten momentan mit Hochdruck daran, den Schulbetrieb nach den Ferien zu organisieren“, sagt Stephan Farr, Abteilungsleiter des Ordnungs- und Sozialamtes der Verbandsgemeinde Altenahr. Derzeit gehe es in den betroffenen Schulen in erster Linie darum, sich einen Überblick zu verschaffen, das jeweilige Gebäude zu sichern und wenn möglich wichtige Akten herauszuholen. Die Schulen sind nach Angaben von Farr unterschiedlich stark beeinträchtigt. Die Grundschule Altenahr im Ortsteil Altenburg war komplett bis ins zweite Obergeschoss überflutet. Hier wird nach den Sommerferien kein Unterricht möglich sein. Da die Infrastruktur in Altenburg insgesamt stark beschädigt wurde, ist ein Schulbetrieb ohnehin fraglich. In der Denntal-Grundschule Ahrbrück war lediglich der Keller mit Wasser und Schlamm vollgelaufen, sodass es nun Überlegungen gibt, den Schulbetrieb für die rund 180 Schüler dort nach den Sommerferien wieder aufzunehmen. In der St.-Martin-Grundschule in Dernau stand das Wasser bis zum Verwaltungstrakt, der sich zwischen der ersten und zweiten Etage befindet. Mit der Unfallkasse wird derzeit geklärt, ob der unbeschädigte Teil des Gebäudes für den Schulbetrieb genutzt werden kann.

Für die rund 200 Schüler der Ahrtalschule (Realschule plus Altenahr) findet möglicherweise der Unterricht nach den Sommerferien nur in der zweiten Etage statt, da die erste Etage beschädigt ist. Allerdings müssen hier die gesundheitlichen Aspekte geprüft werden, da die Gebäudestruktur durchnässt und möglicherweise kontaminiert ist. Dies gilt für alle betroffenen Schulen. In der Margaretha-von-Arenberg-Grundschule Antweiler, die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Adenau ist und rund 120 Schüler beherbergt, sind diverse Klassen-, Fach- und Lagerräume von der Flutkatastrophe betroffen. In einigen Räumen müssen der Estrich und der Bodenbelag erneuert werden. Außerdem muss der Hallenschwingboden in der angrenzenden Grundschulturnhalle erneuert werden. Mit den Erneuerungsarbeiten wurde bereits begonnen.