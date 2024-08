Sankt-Laurentius-Stiftung in Ahrweiler: Eine Erfolgsgeschichte

Als am 2. Dezember 2010 die Sankt-Laurentius-Stiftung Ahrweiler gegründet wurde, ahnte niemand der damaligen Gründungsväter, dass diese Stiftung sich so positiv entwickeln würde. Es war im Bistum Trier die Erste ihrer Art – auch darauf war man stolz, teilt die Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler mit.

Mit einem Gründungskapital von 25.000 Euro stattete die Kirchengemeinde St. Laurentius die Stiftung aus. Bis heute hat sich das Stiftungskapital aus Zustiftungen auf über 878.000 Euro erhöht. So betrug der Zustiftungsbetrag allein im Jahr 2023 über 460 00 Euro. Die Zustiftungen kamen überwiegend aus privaten Vermächtnissen. Hinzu kamen Zuwendungen aus Anlass von Geburtstagen, Jubiläen oder Sterbefällen. Die Gelder, die in den Kapitalstock eingezahlt werden, dürfen nicht angerührt werden. Damit bleibt das Vermögen auf ewig bestehen und wirkt über Generationen hinweg im Sinne der Stifter.

Ehepaar spenden hohe Summe

„Stifter sind besondere Menschen“, sagt Pfarrer Jörg Meyrer. „Sie mögen denken, stiften sei nur etwas für Reiche und Millionäre. Das ist aber nicht der Fall. Jeder kann stiften. Und auch mit einem kleinen Vermögen können Sie Gutes tun.“ So bedankte sich im vergangenen Jahr ein Ehepaar mit einer Zustiftung von über 15000 Euro: „Wir sind zufrieden und dankbar mit unserem Leben und wollen davon etwas zurückgeben.“

Erhalt der Sankt Laurentiuskirche im Fokus

Aus den Erträgen des Stiftungsstockes konnten in den vergangenen 14 Jahren über 240000 Euro für Stiftungszwecke ausgeschüttet werden. Zum einen wurde damit Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, geholfen. Zum anderen wurden Mittel für den Erhalt der Sankt Laurentiuskirche zur Verfügung gestellt. Aus zweckgebundenen Spenden für die Opfer der verheerenden Flutkatastrophe im Jahr 2021 konnte die Stiftung zusätzlich 580000 Euro ausschütten. Den Lokalen Teams wurden insgesamt über 12000 Euro für ihre Arbeit in den Pfarrbezirken zur Verfügung gestellt. Das ehrenamtliche Kuratorium als Organ der Stiftung beschließt über die Verwendung der Stiftungsmittel. Es orientiert sich an dem Willen des Stifters und der Zustifter. Das aktuelle Kuratorium besteht aus dem Vorsitzenden Paul Radermacher, Pfarrer Jörg Meyrer sowie Ursula Bell, Gertrud Hermes und Martin Pütz. red

Wer mehr erfahren möchte, vereinbart für ein persönliches Gespräch einen Termin über das Pfarrbüro in Ahrweiler unter Telefon 02641/34737 oder setzt sich direkt mit Paul Radermacher, Telefon 02641/5658, in Verbindung.