Ahrweiler

Zu den im Jahr 1297 erstmals schriftlich belegten Toren der Stadtbefestigung von Ahrweiler gehört auch das 19,6 Meter hohe Obertor, das früher auch Gisemer Tor genannt wurde. Von Westen, also von Walporzheim her, ist es über Jahrhunderte der einzig mögliche Zugang nach Ahrweiler hinein gewesen. In den Jahren hat es arge Risse im Gemäuer bekommen, die nun die Standsicherheit des historischen Turmes bedrohen und dringend beseitigt werden müssen.