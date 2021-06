Der Zahn der Zeit hatte kräftig an der Außenhaut der Kapelle St. Josef in Walporzheim genagt. Die deshalb dringend notwendige Sanierung der Außenfassade des kleinen Gotteshauses ist nun abgeschlossen: Die Kapelle erstrahlt wieder in altem Glanz. Auftraggeber für die Arbeiten war in der Hauptsache der im April 2017 gegründete Kapellenverein, genau der Freundeskreis der Kapelle St. Josef Walporzheim, der auch allein die Kosten von rund 20.000 Euro gestemmt hat.