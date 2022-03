Was passiert mit der Eifelgoldhalle? Soll das knapp 40 Jahre alte Gebäude saniert oder doch durch einen Neubau ersetzt werden? Antworten auf diese Fragen werden derzeit im 500-Einwohner-Dorf in der Verbandsgemeinde Brohltal gesucht. Infos zum Planungsstand und auch Anregungen zum weiteren Verfahren gab’s jetzt bei einer ausgezeichnet besuchten Veranstaltung im Rahmen der Dorfmoderation – natürlich in der Eifelgoldhalle.