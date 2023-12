Das Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie in der Weststraße in Bad Neuenahr ist in den Jahren seines Bestehens seit 2010 als öffentliche Einrichtung eine Informationsdrehscheibe und Ort der Begegnung für alle Menschen geworden. So soll es auch nach der Flut künftig bleiben. Die Renovierungsarbeiten sind weit fortgeschritten.