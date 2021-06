Die Badesaison ist jetzt auch im Brohltal eröffnet. Und zum Auftakt wurden die ersten Besucher – anders als in fast allen Jahren zuvor – tatsächlich von der Sonne empfangen. Wenn auch nur zu Beginn, denn später war eher wieder typisches Eifelwetter angesagt. Das führte auch wohl dazu, dass sich der Andrang am ersten Tag noch in Grenzen hielt.