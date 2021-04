Saison beginnt: Wie Erntehelfer geschützt sind

Noch recken die Spargel ihre Spitzen verhalten aus der Erde, und auch die Erdbeeren reifen nur langsam. Es ist zu kalt in diesem April mit seinen 20 Frostnächten. Doch wenn es wärmer wird, hat das erste Frühlingsgemüse Saison. und die überwiegend aus Osteuropa stammenden Erntehelfer müssen dann parat stehen. Auch im zweiten Jahr der Pandemie bleibt es eine Herausforderung für die Agrarbranche, die Arbeitsabläufe so zu organisieren, dass sie in Einklang gebracht werden können mit den Auflagen, die für die Sicherheit der Helfer notwendig sind, und den Launen der Natur.