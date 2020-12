Niederzissen

Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sind alle betroffen – also auch der Nikolaus. Dessen Terminkalender ist in diesen schwierigen Tagen nicht so prall gefüllt, die Auflagen für geplante Auftritte oder Besuche sind aber umso höher. Das muss derzeit auch Michael Meder erfahren, den in Niederzissen alle nur Mike nennen. Seit mehr als 50 Jahren ist er in jedem Dezember zu verschiedenen Anlässen als irdischer Stellvertreter des heiligen Nikolaus unterwegs – und das mit ganz viel Herzblut.